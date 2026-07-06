LA BATLESSA BRÈTOLA

Francisca Porquer Manresa és la batlessa de Campos des del juny de 2019 i ahir va forçar el seu minut de glòria ridícula en boicotejar el parlament de la cadena humana (més de 10.000 persones) formada a Es Trenc per defensar la seva protecció.
Al parlament el llegia l’escriptor Sebastià Alzamora i de sobte va aparèixer la batlessa campanera i es posà al seu costat per riure’s i fer befa dels manifestants fent posats de model davant les càmeres. A les imatges fa tota la sensació que és qualcú que no hi toca. Ofensiu, menyspreable, grotesc i miserable. I si és reprovable que qualsevol persona es comporti de la forma ofensiva i provocadora en què es comportà Francisca Porquer, és del tot inadmissible en un càrrec públic. Si li quedàs un bri de vergonya ja hauria presentat la seva dimissió irrevocable. No ho farà, és clar, perquè la dignitat no és del seu món. Ni es disculparà, òbviament; ni li diran -els que poden- que es disculpi.
Convé recordar que en una entrevista a l’emissora de ràdio SER de juny de 2022 Francisca Porquer Manresa digué que firmaria perquè Es Trenc deixàs de ser Parc Natural. Amb l’actuació estel·lar d’ahir, va demostrar que les intencions del seu partit -amb la crossa feixista- són desprotegir Es Trenc. No hi ha dubte.
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