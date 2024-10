JOHN DOWLAND I HOPKINSON SMITH

Avui ha tingut lloc el tercer concert del quarantè Festival de Música de Bunyola, dirigit per Bartomeu Quetgles Pons, a càrrec del llaütista Hopkinson Smith considerat un dels intèrprets d’aquest instrument més importants del món i alhora considerat una personalitat molt rellevant en el coneixement de la música antiga.

Smith ha dedicat el concert “Entorn de John Dowland” (Londres, 1563-1626), en concret a les seves set pavanes apassionades. Com diu el mateix intèrpret, “La Pavana Lachrimae per a llaüt i Flow my Tears, la cançó amb la mateixa melodia, daten de la dècada de 1590; les Seven Passionate Pavans inspirades en les Lachrimae i les danses que les acompanyen foren publicades el 1604. L’obra fou concebuda per a un conjunt de cinc instruments d’arc amb acompanyament bàsic de llaüt i constitueix un cicle de peces musicals interconnectades insòlit en el Renaixement anglès”. Les interpretacions que s’han pogut sentir anit a Bunyola per a llaüt sol són elaboracions que Hopkinson Smith ha fet de la partitura original per a cordes.

Han completat el concert tres peces del també llaütista britànic Anthony Holborne (1545-1602).

En el Teatre Municipal Rafel Ramis, lloc on s’ha fet el concert i que ha presentat una excel·lent entrada, s’ha sentit ben endins el llaüt de Hopkinson Smith; s’ha aconseguit crear la intimitat necessària perquè l’escolta atenta de les interpretacions magistrals es convertís en sentiment. La delicadesa de les peces han afilat i afinat l’escolta per sentir i, ensems, sentir-se.

Un extraordinari concert d’un intèrpret excepcional.