JOC D’OMBRES

A la sala d’espera un piano domesticat sona per no inquietar, per no remoure fetges i emocions, per no dir res; com si el silenci més aregat que volgut dels que esperen torn per al psiquiatra agreujàs el seu estat; com si aquells sons de maquillatge i aparador fets passar per música terapèutica formàs part del seu tractament. Exactament com el mobiliari, còmode però impersonal, i el blanc impol·lut de les parets, amb reproduccions sense vasa -quina grolleria, pensa el darrer pacient que ha entrat- de Monet i Degas. Un veritable crim artístic, diu aquest pacient cada vegada que s’enfronta a l’endemesa, que ben poc diu de l’ull clínic de qui el tracta amb paciència, molta escolta i educació extrema, això sí.
Avui al psiquiatra no pensa dir-li que fa dies que pensa recurrentment en Hirayama, el personatge wendersià que neteja urinaris públics d’un barri de Tòquio i per a qui els dies són perfectes si no surten del solc de la feina remirada, la lectura nocturna, el cafè de màquina de cada matí i la diària ració d’aigua polvoritzada a les seves plantes diminutes. Voldria fruir, com Hirayama, i ser capaç de trobar una torre de comunicacions semblant a la Tokyo Skytree per dir-li arbre del cel des del qual recuperar Lou Reed, jugar amb les ombres i que tothom veiés que mai no està sol; que l’estat en què viu les seves dèries i recances no l’aboca a la incomunicació. Però, sobretot, estarà ben alerta a dir-li que ell era qui jugava a marro amb Hirayama.
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