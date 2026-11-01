marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 1 de novembre de 2026
    CONTE CONTAT
    0 comentaris

    JOC D’OMBRES

    A la sala d’espera un piano domesticat sona per no inquietar, per no remoure fetges i emocions, per no dir res; com si el silenci més aregat que volgut dels que esperen torn per al psiquiatra agreujàs el seu estat; com si aquells sons de maquillatge i aparador fets passar per música terapèutica formàs part del seu tractament. Exactament com el mobiliari, còmode però impersonal, i el blanc impol·lut de les parets, amb reproduccions sense vasa -quina grolleria, pensa el darrer pacient que ha entrat- de Monet i Degas. Un veritable crim artístic, diu aquest pacient cada vegada que s’enfronta a l’endemesa, que ben poc diu de l’ull clínic de qui el tracta amb paciència, molta escolta i educació extrema, això sí.

    Avui al psiquiatra no pensa dir-li que fa dies que pensa recurrentment en Hirayama, el personatge wendersià que neteja urinaris públics d’un barri de Tòquio i per a qui els dies són perfectes si no surten del solc de la feina remirada, la lectura nocturna, el cafè de màquina de cada matí i la diària ració d’aigua polvoritzada a les seves plantes diminutes. Voldria fruir, com Hirayama, i ser capaç de trobar una torre de comunicacions semblant a la Tokyo Skytree per dir-li arbre del cel des del qual recuperar Lou Reed, jugar amb les ombres i que tothom veiés que mai no està sol; que l’estat en què viu les seves dèries i recances no l’aboca a la incomunicació. Però, sobretot, estarà ben alerta a dir-li que ell era qui jugava a marro amb Hirayama.

    EL PES DE LA TERRA I DE LA MISANTROPIA
    22.06.2017 | 4.53
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    MOMENT
    17.01.2011 | 7.42
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES
    FLOR SENSE VEU
    28.03.2026 | 8.35
    A DIAVERS

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.