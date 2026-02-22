marginàlies

    • 22 de febrer de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    JO VISC SOLS PER A PLÀNYER LO QUE DE MI S’ÉS MORT

    Dimecres vinent dia 25 farà cent anys que va morir Joan Alcover, motiu pel qual el 2026, molt encertadament, serà “el seu” any. El tret de sortida d’aquest Any Alcover es va celebrar el proppassat dia 15 al Caixafòrum (antic Gran Hotel) tot aprofitant que aquí i en aquesta data de 1903 Joan Alcover hi recità per primera vegada el seu poema “La Balanguera”, que Amadeu Vives musicà vint-i-tres anys després, el 1926. El 21 de febrer d’aquest any -ahir en va fer cent- quatre dies abans que morís el poeta, La Balanguera musicada s’estrenà a Madrid. I des del novembre de 1996 és l’himne oficial de Mallorca; 30 anys clavats. I si encara volem més anys emblemàtics a l’entorn de Joan Alcover, dia 15 de maig farà 18 anys que s’inaugurà “Can Alcover. Espai de Cultura” que, a la vegada, és la seu de l’Obra Cultural Balear.

    I precisament a la part museística de Can Alcover, en un lloc destacat, sobre un mirall que reflecteix la negror provocada per les tragèdies que perseguiren el poeta, hi ha escrit un altre poema seu, el sonet “Desolació”, un dels cims de la literatura catalana. I si fa cruixir en llegir-lo, sentir-lo cantat per Maria del Mar Bonet, la impressió s’apregona. (https://www.youtube.com/watch?v=vEav0earjYU)

    Aquest poema està inclòs en l’àlbum “Maria del Mar Bonet”, Ariola, 1974, amb portada de Joan Miró i presentació de Salvador Espriu. A més de “Desolació” presenta cinc poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, un altre de Joan Vergés i dues composicions pròpies. Val a dir que aquest excel·lent treball de Maria del Mar Bonet ajudà molt al coneixement i a la difusió de l’obra de Rosselló-Pòrcel.

     

