JAUME SANTANDREU I “CAMÍ DE COIX”

El Club de lectura del diari AraBalears s’ha reunit avui a la llibreria Abacus amb Jaume Santandreu per parlar de la seva primera novel·la editada, “Camí de Coix”, que va rebre el Premi Ciutat de Palma 1979. El jurat que li concedí el guardó estava format per Maria Aurèlia Campmany, Josep M. Llompart i Gabriel Janer Manila. Jaume Santandreu ha dit que tots tres anaren a l’Hospital de Nit on treballava, ha comunicar-li la nova, un gest que l’emocionà i honorà.

Va escriure “Camí de coix”, tot robant hores a la son, després de les lluites clandestines dins la foscor de la nit. Les injustícies viscudes a l’Acolliment de l’Arenal em revivien als santuaris gais de Gomila. Llavors com ara cercava no romandre a un manicomi. Tot esdevenia teràpia de supervivència.

Considera, a més, que aquesta obra té més de tesi que no de novel·la fonamentada en l’adagi «camina més un coix que camina que no un gegant de passa llarga que dorm assegut» i en el que el protagonista és un titella del lletraferit que ho maneja tot –àdhuc l’acció- segons els interessos de les seves descobertes psicoanalistes.

Una manera extraordinària de celebrar el cinquantenari de l’edició.