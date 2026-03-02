marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 2 de març de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    JA TORNEN

    En el vídeo “D’on venen els versos 2025” que la Fundació Mallorca Literària ha dedicat a Antoni Vidal Ferrando i la seva poesia (https://www.youtube.com/watch?v=nHJYnx2A0r8&authuser=0) el grandíssim escriptor santanyiner diu que fa versos -o escriu- per la necessitat de conèixer -i conèixer-se-; per la fe que té en les possibilitats de les paraules; per posar nom a les coses que passen; per poder veure les cares ocultes de la realitat i pel plaer estètic. Profund i diàfan, als antípodes de la lleugeresa. Per això, la veu d’Antoni Vidal és d’aquelles que es fan i s’han de sentir amb molta freqüència.

    I ara que els Estats Units de Nord-Amèrica i Israel han començat a bombardejar Iran iniciant una guerra de la qual uns molts pocs en trauran molts de beneficis i el món sencer en pagarà molt cares les conseqüències, revé el seu poema “Ja tornen” del seu darrer recull “Entre dues fosques”:

    “Ja tornen. Venen de refugis tenebrosos mentre vomiten òlibes, tota mena de rèptils. Avancen i exasperen mar i terra amb la ferocitat dels seus himnes. Saben què cerquen i molta lletra menuda. Ben aviat passaran a l’acció, pararan emboscades, de cuneta en cuneta, voldran aniquilar-nos amb encanteris i glavis. Al capdavall no quedarà ni un just, cap testimoni per recriminar-los-ho. No debades els arbres ja fugen i els ocells i les flors, entre laments, es mimetitzen”.

     

    ALLÒ QUE CONSUMEIX LA FOGANYA
    04.02.2017 | 8.55
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    FRA GINEBRÓ, EL SEU ANY I L’AGERMANAMENT DELS POBLES
    22.04.2013 | 1.20
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES
    LA TERRA D’ARGENSA I UN PROJECTE PER A EUROPA
    30.06.2010 | 1.45
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOTES DE LECTURA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.