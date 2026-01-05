marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 5 de gener de 2026
    DIETARI
    INSTANT EN PUNTA

    Ara mateix Leonard Cohen em xiuxiueja a l’orella que fa un glop de vi, encendrà una cigarreta, prendrà el banjo i s’asseurà al lloc de l’embús que li tenen reservat. Això o una cosa així diu a “Boogie Street”.

    Fa bé escoltar Cohen quan ja no ens desconcerta la bellesa i a totes les portes de la dignitat humana hi han penjat mapes de sang i carn. En aquest instant gens cohenià que cau en punta per fer mal  no hi veig cap corona de llum i sí exèrcits d’ombres que aombren.

    No, no ballen els carrers ni s’hi atreveixen a néixer les males herbes.

