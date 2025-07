El sol ja ha acabat de desplegar el seu fulgor entotsolat per Cala Barbacana i encontorns però la peresa dels residents permanents o ocasionals, dels passavolants o dels turistes -amb cotxe de lloguer o sense- segueix imposant ritmes indolents. Un desvagat el fotografia i pensa que tota l’esplendor i la bellesa que capta sense abastar-la completament, tanmateix, es tornaria decaïment i deformitat si fos l’astre qui fotografiàs el perfil de l’indret des d’on l’observa infestat d’edificacions i deixadesa. Es diu amb gravetat que molta part de Mallorca vista des del mar no fa mirera; en canvi observar el sol sobre la línia de mar -tant quan emergeix com quan es colga- des de qualsevol punt illenc profanat sempre serà transfusió de bellesa. Just en aquest instant, pels auriculars -per fer més entretingut el passeig s’ha posat una de les seves llistes de reproducció de Spotify- sent Antònia Font que canta “Sa meva clientela”: Amples!, / si no me pagues. / Amples!, què te pensaves. / Amples!. Mallorca, pensa consirosament, sembla que ho digui, “amples, si no em pagues”… Però de sobte es deixa enredar per la massiva caiguda de fulles mortes dels pins que un cop d’aire ha desencadenat. Li fa l’efecte que cauen marejades i badallant al defalliment darrer.