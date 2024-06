“Totes les cases del segle XVIII són així: sembla que hagin estat construïdes per a la recepció dels hostes i, en general, nosaltres no hi som altra cosa que visitants que s’hi senten incòmodes”.

Ho diu Marguerite Yourcenar a “Alexis o el tractat del combat inútil” en traducció de Montserrat Gallart i edició de Lleonard Muntaner, col·lecció Debiaix número 5.

En llegir-ho no he pogut evitar substituir Mallorca per les cases divuitenes i dir, com Yourcenar, que sembla que a l’illa s’ha construït únicament per a la recepció dels turistes i que els illencs no som altra cosa que estadants incòmodes a casa nostra.