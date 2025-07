IMPREMEDITACIÓ

Ho deia com un murmuri per no apregonar encara més l’angoixa: estic passant per això tan bèstia d’assistir als petits i silenciosos adeus per sempre. I amb la cara a les mans reposades damunt els genolls, prevenint-la de no sabia quins embats, se sentia una ombra sense vida en terra de l’inoït on, segons ell, és on s’elaboren els principis bàsics de la vida o d’aquest anar sent sense regit que categoritzam com a vivència. Sentia que obeïa submisament la determinació d’un algoritme militaritzat, pegant colzades al vent, desplegant les veles de l’absurditat i gravitant en un espai on els vaixells podien volar i els rèptils solcar la mar com els transatlàntics… Qui més vindrà per acomiadar-se per sempre?