IMPERATIUS

Procura escriure clar allò que no entens. Refusa les ombres, segueix sempre la claror que es nega a la mar, que es confon amb un miratge o amb l’arc en cel. Transcriu amb tot de detalls com es transforma un vegetal sacrificat en una femella exhausta que protegeix la seva cria de l’abundor. Som-hi, aprèn-te l’antífona dels fàmuls i servents, i surt decidit a l’atri dels lèmurs sense esperar cap manifestació d’entusiasme de part de qui t’escolti o t’ho faci veure. Escriu, escriu sentint Bach que et deixa la carn ben assaonada. Escriu al ritme que et marquin les bales que t’imagines i si una et fereix, escup-te a la ferida el gargall més esponerós. I renta’t bé les mans i les ungles abans de dir t’estim a qui vols acaronar la veu o les natges. I repassa finalment el relat de la metamorfosi dels brancons ofrenats en dues bèsties descarnades.
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