“Commemoram el 150è aniversari d’un poema que encara avui posa la pell de gallina a tots. Símbol d’un poble que ‘lluita amb les ventades que atupen la ribera, com un gegant guerrer”. El Pi de Formentor de Mossèn Alcover”.
Qui va dir això va ser Marga Prohens en el decurs del debat de política general de dimarts passat dia 7 en el Parlament illenc. Els mitjans de comunicació nostrats, amarats d’una condescendència que esborrona, parlen de confusió, de relliscada, d’errada en confondre Miquel Costa i Llobera amb Antoni Maria Alcover. I no és res de tot això: és ignorància, marcant totes les síl·labes.
Qui va escriure el discurs presidencial no sabia de qui era el Pi de Formentor i no és descartable que en un atac sobtat d’il·luminació atribuís el poema a mossèn Alcover en confondre’l amb Joan Alcover. Qui va repassar el discurs de Prohens tampoc no sabia de qui era el poema que enguany fa 150 anys i va donar per bona la ignorància del redactor. I finalment la presidenta va dir els dos versos com si donàs un bon dia i a l’hora de veure escrit i dir el nom de mossèn Alcover no va rectificar immediatament, la qual cosa demostra que no sap que l’autor del poema és Miquel Costa i Llobera.
Ignorància en estat pur. I ja se sap que la ignorància és molt atrevida. Una incultura que marca el nivell de qualitat dels nostres governants. I encara més: m’agradaria poder comprovar quants dels 59 diputats illencs sap qui va escriure “El pi de Formentor”. I molt més encara: quants sabrien començar-lo.
La presidenta Prohens també es va referir molt de passada a l’”Any Llompart”. Dubt que fos capaç d’encertar només un dels seus llibres de poemes. Ja no parl de dir-ne uns versos.
Això, ignorància en seu parlamentària.
