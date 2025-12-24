marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 24 de desembre de 2025
    DIETARI, EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    0 comentaris

    IB3 NOTÍCIES: IMPRESENTABLES

    Sap molt de greu i enrabia que a “IB3 Notícies migdia” d’avui dia 23 de desembre dediquin els primers 25 minuts de l’espai -els que més miren i atenen els espectadors- a parlar de les compres per al sopar d’avui, de com van les vendes, de què compra la gent, de què soparan alguns, de quantes ensaïmades i quartos vendran anit a un establiment emblemàtic de Ciutat… Sap greu perquè a la televisió pública de l’arxipèlag se li ha d’exigir rigor, qualitat i excel·lència a favor del nostre país fet d’illes, i aquests més de 25 minuts (malauradament els primers minuts dels espais informatius regulars d’IB3 televisió són més una crònica de successos que no informatius condrets) ens mostren la creu més feixuga i avorridora d’aquella cara.

    Sap greu, també, perquè a IB3 Televisió hi treballen bons professionals que estan desaprofitats o fent unes tasques absolutament insubstancials que ocupen, com veim, les balconades dels programes d’informació general.

    I, sobretot, sap greu perquè els que vivim i patim a les quatre illes ens mereixem molt més respecte, atenció i molt millor servei, entre d’altres coses perquè pagam la nostra televisió.

    I això passa perquè als partits que actualment governen les Illes Balears i Pitiüses els importa un rave el que passa en el nostre país i com ho passam els qui hi vivim, sentim i patim. No ens volen lliures, ben informats i crítics, sinó rucs, sobretot rucs. I a això hi dediquen els recursos que calguin.

    30 ANYS DE LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A L’ARXIPÈLAG
    30.04.2016 | 6.25
    A DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS, EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    LA LLAVOR QUE VOLDRIA SER
    18.10.2023 | 8.00
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    BERGOGLIO DAVANT L’HORROR
    30.07.2016 | 4.52
    A DIETARI, NOMS I EMPREMTES

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.