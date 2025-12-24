IB3 NOTÍCIES: IMPRESENTABLES

Sap molt de greu i enrabia que a “IB3 Notícies migdia” d’avui dia 23 de desembre dediquin els primers 25 minuts de l’espai -els que més miren i atenen els espectadors- a parlar de les compres per al sopar d’avui, de com van les vendes, de què compra la gent, de què soparan alguns, de quantes ensaïmades i quartos vendran anit a un establiment emblemàtic de Ciutat… Sap greu perquè a la televisió pública de l’arxipèlag se li ha d’exigir rigor, qualitat i excel·lència a favor del nostre país fet d’illes, i aquests més de 25 minuts (malauradament els primers minuts dels espais informatius regulars d’IB3 televisió són més una crònica de successos que no informatius condrets) ens mostren la creu més feixuga i avorridora d’aquella cara.
Sap greu, també, perquè a IB3 Televisió hi treballen bons professionals que estan desaprofitats o fent unes tasques absolutament insubstancials que ocupen, com veim, les balconades dels programes d’informació general.
I, sobretot, sap greu perquè els que vivim i patim a les quatre illes ens mereixem molt més respecte, atenció i molt millor servei, entre d’altres coses perquè pagam la nostra televisió.
I això passa perquè als partits que actualment governen les Illes Balears i Pitiüses els importa un rave el que passa en el nostre país i com ho passam els qui hi vivim, sentim i patim. No ens volen lliures, ben informats i crítics, sinó rucs, sobretot rucs. I a això hi dediquen els recursos que calguin.
