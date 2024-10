HORES BLANQUES

Les dotze i mitja i alguns segons, hores asèptiques, marcades en un tros amagat de paret hospitalària i intranquil·litzadorament blanca, com si no es volgués fer càrrec del dolor i del patiment que desprèn el temps medicat i amb respiració assistida.

El rellotge blanc, clar, perquè és acollidor -encara que valora en alt grau la minutera i per això la vol roja- no té marca per no despertar sospites ni presenta cap element que indiqui notorietat o prestigi. Això no obstant, malgrat el seu caràcter genèric, és diligentment precís car sap que no pot menysprear, retardant o accelerant, el temps que queda a qui està pendent d’ell.

Les hores exactes i blanques del rellotge hospitalari donen l’esquena a la tramuntana i a la dansa dels verds que la clapegen. Si atenguessin el cant d’aquests verds tramuntanals qui sap si s’aconseguiria desballestar la sofrença.