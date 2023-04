HORES BACHIANES

Escoltar sencera i sense interrupcions ni entrebancs la Passió segons sant Mateu de Bach per a molts pot ser una excentricitat, per a altres un acte de vanitat o fins i tot d’infatuació, per a un grapat no gaire gran una manifestació d’espiritualitat –entre barroca i naïf, per ventura?- de poc calat i per a una massa prou densa de gent una pèrdua de temps que sols es poden permetre els ociosos o els que pertanyen a les classes passives.

Jo avui, que m’he aixecat prest, l’he sentida –i no per ser Divendres Sant; o sí, no ho sé- i m’ha fet bé. Molt de bé, si va a dir ver. Un bé orgànic, mesurable, prènsil, i això que he dubtat un instant si no era excèntric, i frívol, i vanitós, i sentimental, tot d’un cop per prendre traces gairebé monstruoses. I tanmateix, en haver acabat l’obra tenia la ferma convicció que les més de dues hores i tres quarts que m’ha pres Bach, les he guanyades al temps. Just això.