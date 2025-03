HOME AMB ROBA DE SAC

Havent dinat d’aguiat de pilotes i fet el cafè que més li plau de la dotzena diaris que fa, es ben col·loca a la butaca i es disposa a fer una becaina quan al canal de televisió que segueix amb preeminència comença la secció d’esports parlant de motos i d’un motorista amb barret estrafolari.

És després de la primera caiguda lenta de parpelles amb la que inicia el camí del son migdienc que pensa que en haver-se dutxat, cap allà les set, sortirà de ca seva, cercarà un pobre de solemnitat, li donarà la roba de marca bona que porta i, a canvi, reclamarà la de sac que dugui el pobre, talment com diuen que va fer Guiu de Pomposa cap a la meitat de l’any mil. I també que, vestit de sac, anirà a la cova on de petit, la primera vegada que hi anà, un eixam de mosques l’atacà i el tirà d’esquena, en prendrà possessió i la convertirà en ermita per glorificar Déu i la Verge Maria, tot vivint del que li pugui oferir el bosc que volta la cova i dels rosegons que li deixin els senderistes -autòctons i al·lòctons- i els ociosos -d’aquí i d’allà- que els cap de setmana l’infesten.

No sap quin temps ha estat volent ser sant i veient-se sec com una pansa, sense roba de sac, amb els cabells pels garrons i la barba fins als dits dels peus i parlant en arameu als muricecs amb qui comparteix la cova, però quan surt d’aquesta visió que en altre temps l’hagués fet panteixar d’angoixa, ho fa amb una pau que considera molt més que sospitosa. I més quan d’algun punt que encara no pot precisar sent els Blaumut que canten “L’home del sac”: “Amagava cada son dins un forat al coixí / Territoris enfonsats, illes que mai van ser aquí / I els planetes perduts a l’observatori / Penjats dels seus ulls, cobrien la ciutat / Vaig conèixer un cop l’home del sac / Era tan real i lluny…

https://www.youtube.com/watch?v=1XsPQT2XblU