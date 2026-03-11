marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 11 de març de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    GÖTTINGEN

    El rellotge de la vila toca les set de l’horabaixa, l’hora santa de la penombra, i fa uns quants glops a l’aigua amb llimona que beu cada dia com si fos una prescripció de sa metgessa que no pot eludir. A la ràdio que sempre escolta, Anne Sofie von Otter canta “Göttingen”, la cançó amb la qual la cantant francesa Barbara, d’origen jueu i que durant la Segona Guerra Mundial va veure com els nazis mataven membres de la seva família, pretenia d’alguna manera de fer les paus amb la història i la memòria.

    Oh, que el temps de la sang i l’odi no torni mai /  perquè hi ha gent que estimo A Göttingen, a Göttingen.

    Als francesos no els agradà gens aquesta manera tan sentida de reconciliar-se amb els alemanys. La va escriure i gravar el 1964.

    I quan soni l’alarma Si haguéssim de tornar a agafar les armes El meu cor vessaria una llàgrima Per Göttingen, per Göttingen.

    Acabant la cançó, ell s’acaba el tassó d’aigua amb llimona i se’n serveix un altre, que li fa bé. I pensa que dissortadament el temps de l’odi ja torna a ser aquí i que ahir presidia el parlament illenc.

    Tant de bo que mai cap alarma no faci callar el rellotge de la vida que toca les hores -ara la mitja de les set- com si cantàs “Göttingen”.

    https://www.youtube.com/watch?v=hmEBr5nmApw

