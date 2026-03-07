GOTES D’AIGUA EN CURSA

Plovia sense fer mal, però el cel queia ran de les capçanes dels arbres amb un gris excessivament aplomat i expressat per atemorir. Menant en aquestes condicions s’activen totes les precaucions en veure’s desdibuixat el trajecte que hom fa assíduament. La cortina d’aigua i la nuvolada ennegrida tan baixa, a pocs minuts de les nou del matí, convertia la carretera que coneixia pam a pam en una camada desconeguda i exposada a tota mena de perills.
Concentrant l’atenció en la conducció i amb la remor de fons de la pluja colpejant el sostre del cotxe, durant una bona estona em vaig oblidar que a la meva dreta hi havia el meu preceptor menor i que l’acompanyava a l’escola. Va ser en sortir d’un dels revolts tancats que el vaig veure de resquitllada mirant atentament i fixa per la finestra. Sorprenia, tanta concentració, perquè la pluja amable convertida en xàfec de cop confonia el panorama habitual.
Anava a preguntar-li què mirava tan absort i ell em guanyà per mà en demanar-me si, en cotxe, mai havia anat d’acompanyant, tan avesat està a veure’m conduir. Li vaig dir que sí, que a vegades hi anava. I plovent? No ho recordava, si havia anat mai en cotxe d’acompanyant i plovent. Evident que li vaig demanar per què ho volia saber i sense deixar de mirar fixament per la finestra em va dir que era una llàstima que no hagués mirat mai de prop la cursa que emprenen les gotes d’aigua sobre el vidre. I saps per què unes arriben primer que les altres? I per què n’hi ha que pareix que es resisteixen a caure, i tanmateix cauen? Hi deu haver qualque raó perquè passi això, no ho trobes? Ho saps, tu?
