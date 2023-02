GERMINACIÓ D’UN CAPRITX

El cafè de mig horabaixa, el quart concert per a piano de Beethoven, el ronc dolç de la moixa i les ganes apressants de pluja: el panorama que es fa lloc i queda. La sequera pot declarar guerres i passar-ho tot a foc i a sang, a més d’excitar la febre dels àugurs més xarlatans pronosticant cataclismes allà deçà de la riquesa que es creuran els més innocents de les classes subalternes. Passa el temps encara que sembli que penja del mateix fil que el fanal de l’arc de la casa. L’estat aquietat que podria atrevir-se a teixir confiança si la matèria primera per afaiçonar-la no fos tan desnerida i les mans tan estugoses, car per creure en l’esperança s’ha d’haver palpat el llot de l’esvaïment i canat la terra cremada per la caiguda dels somnis. L’instant breu en què pot germinar un antull, el capritx de fer més sostinguda la quietud de fulla perenne.