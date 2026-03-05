marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 5 de març de 2026
    DIAVERS
    0 comentaris

    GANIVETS DAMUNT LA LLENGUA

    La vida i el món s’acaben perquè existeixen i des que són s’enderroquen en ser el no-res el destí, que no té retop ni competència -com tampoc no en té la guerra- i no permet desafiaments. S’extingeix qui viu, encara que sigui entre tractants del dolor i xarlatans doctrinaris que del temor i l’angoixa en fan negoci. L’origen de tot va ser l’estupor de la llum que es cregué paraula i que no ens ha ensenyat a mirar, ni a sentir, ni a tocar, ni a olorar, ni com arribar amb la llengua al paladar d’altri per poder fugir de la indigència, que n’hi ha pertot i per a tots. Ai si ens permetessin parlar amb la llengua que mamàrem sense haver de combatre ni enfrontar-la als ganivets! Ai si poguéssim dir lul·lianament i no expressar persecució i derrota cada dos per tres! Saps? Jo amb tu vull no voler res més que tu. Amb tu i que passin coses i repetir un pic i un altre les que més ens agradin fins a avorrir-les si és que aconseguim pactar amb l’avorriment els termes de la seva rendició.

     

    LA SOCA DE LA VIDA
    24.02.2024 | 7.08
    A DIES DE PAU
    ARGOS, EL CA D’ULISSES
    20.10.2012 | 6.13
    A DIETARI, NOMS I EMPREMTES, NOTES DE LECTURA
    EL QUE DÓNA SOPAR A LA FRESCA
    06.07.2018 | 11.51
    A DIETARI, NOMS I EMPREMTES

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.