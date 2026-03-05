GANIVETS DAMUNT LA LLENGUA

La vida i el món s’acaben perquè existeixen i des que són s’enderroquen en ser el no-res el destí, que no té retop ni competència -com tampoc no en té la guerra- i no permet desafiaments. S’extingeix qui viu, encara que sigui entre tractants del dolor i xarlatans doctrinaris que del temor i l’angoixa en fan negoci. L’origen de tot va ser l’estupor de la llum que es cregué paraula i que no ens ha ensenyat a mirar, ni a sentir, ni a tocar, ni a olorar, ni com arribar amb la llengua al paladar d’altri per poder fugir de la indigència, que n’hi ha pertot i per a tots. Ai si ens permetessin parlar amb la llengua que mamàrem sense haver de combatre ni enfrontar-la als ganivets! Ai si poguéssim dir lul·lianament i no expressar persecució i derrota cada dos per tres! Saps? Jo amb tu vull no voler res més que tu. Amb tu i que passin coses i repetir un pic i un altre les que més ens agradin fins a avorrir-les si és que aconseguim pactar amb l’avorriment els termes de la seva rendició.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!