FUTBOL MATINER I UN ENIGMA

Els dos nets i el seu padrí entren al camp de futbol passats deu minuts de les nou. Amb ells també hi entren tres homes despitralats parlant en alemany. Qui va davant, el més gran i gros però fibrat, té una seixantena d’anys i la pell molt colrada. El d’enmig sembla el més jove, trenta i pocs anys, amb la pell més lletosa i el caminar cansat. Tanca el trio un quarantí de cos modelat al gimnàs, tan colrat com el més gran, amb una gorra amb la visera al clatell i ulleres de sol esportives.
El padrí i els nets ocupen una de les dues porteries reglamentàries (al camp també n’hi ha de futbol 7 i 8) i el trio d’alemanys, la seva banda dreta.
Els menuts i el padrí juguen a «qui marca passa de porter» i els marrecs frueixen de rompre la cintura a l’home granat, que recorda que quan era adolescent jugava de defensa i no en passava ni un, de davanter. No anava sobrat de tècnica (aleshores no importava) i mirava més els turmells de qui defensava que no la pilota.
Mentrestant, l’alemany més gran, cap pelat i barbó, fa voltes al camp de futbol mirant més a banda i banda que no al davant i a un ritme exageradament lent, com quan apresses el pas en parpellejar el verd dels vianants d’un semàfor. El del cos modelat al gimnàs instrueix el jove de pas macilent indicant-li quin tram ha de córrer i de quina manera. El jove ho fa com si fos per imperatiu legal, sense gens de convicció. Fa l’efecte que no hi està gens a gust, al camp de futbol; que anit ha anat de farra i tan d’hora no està per orgues.
El padrí, en veure el comportament dels tres teutons, aventura que el jove displicent és qualcú important (artista o milionari), el del cos de gimnàs el seu preparador físic i el vell que no deixa de caminar apressat qui vetlla per la seguretat del jove. El cotxe d’alta gamma, de matrícula alemanya i vidres opacs amb què han vengut, reforça la seva tesi, com també el comportament del vell fibrat, més pendent de l’entorn que no de córrer per fer salut.
Els nets aprofiten el despistament del padrí provocat per les seves cavil·lacions per deixar-lo en evidència. En una de les pífies, el vell fibrat, passant per darrere de la porteria, gosa dir-li: «Muy malo, el padre». I el padrí immediatament li contesta que sí, que «son pare és molt dolent; jo som una mica millor», a la qual cosa l’alemany no sap què respondre i es limita a emetre una mena de gruny que vol ser una gracieta.
El net major és esquerrà de peu i se’n desfà bé, jugant a futbol. El preparador físic personal del jove desganat, dues vegades, en veure com driblava el seu germà i xutava fort i ben col·locat, li ha dit: «Good, good, bravo!».
Passant el padrí de porter, repeteix més o menys la jugada, però aquesta vegada els reflexos del padrí responen i aconsegueix evitar el gol desviant amb el puny la pilota, que acaba a la banda on el preparador físic segueix instruint el jove, que seu en terra, els braços damunt els genolls i mirant lluny i imprecisament. El net petit diu al padrí que hi va ell, a cercar la pilota.
En ser davant el jove desganat, el menut queda uns instants palplantat i, després de saludar-lo amb timidesa, arrenca a córrer cap a la porteria cridant: «Padrí, padrí, saps qui és?». Però el padrí no el sent: com un sac buit, cau lentament davant la mirada atònita del net major, que també el crida: «Padrí, padrí!».
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