S’intensifica la pluja i un aucell,

desafiant i amb determinació,

canvia de recés en el magraner.

El rellotge de l’església no perd

calada i toca com si res no passàs,

amb un avanç que no es pot considerar

de pes ni reprovable, les tremoloses

dues del migdia. La cortina d’aigua

s’ha proposat esporuguir els vilatans,

que no s’aparten dels vidres convertits

en espiells per seguir el desaiguar

dels engolidors presos per la inquietud.

La veu dels trons es confon amb els udols

bojos dels versos que demanen auxili.