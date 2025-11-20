FRANCA MENT

Avui fa cinquanta anys que morí Franco el sanguinari i si vivíssim decentment i d’acord amb els estàndards mínims de civilitat i dignitat, no en parlaríem. Si en morir haguéssim trencat amb la seva estructura dictatorial en lloc de transitar cap al seu manteniment de facto, el 20 de novembre passaria desapercebut llevat dels Octavi, Adventor, Solutor i Benigne, que avui celebren el seu dia. O prendríem bona nota que també se celebra el Dia Mundial dels Infants.
Que el franquisme segueix intoxicant àmbits capitals de decisió de l’Estat, en donen bona prova comportaments de la cúpula de Justícia o autoritats d’altres estaments com Luís Argüello García, advocat, arquebisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest mitrat, que per definició i destí hauria de tendir a fer el bé, considera que la Llei de Memòria Democràtica de l’any 2022 és un “instrument de polarització ideològica al servei d’interessos polítics del present”. En conseqüència, segons aquesta testa coronada per un solideu morat, en els propers anys s’haurà de fer un exercici poderós “de diàleg” i “purificació de la memòria” que considera “contaminada”.
Ni Franco ho hagués dit millor.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!