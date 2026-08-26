marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 26 d'agost de 2026
    DIETARI
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    FRA GINEBRÓ

    Me n’he adonat tard: avui, dia 26 d’agost, és sant Juníper Serra, o Miquel Josep Serra i Ferrer (a Mallorca també conegut afectuosament per fra Ginebró), el mateix dia que va néixer a Petra el 1713. La tradició catòlica, apostòlica i romana, en fer un sant o santa, és dedicar-li el dia de la seva mort; Juníper Serra, però, va morir el 28 d’agost de 1784, el dia dedicat a sant Agustí d’Hipona i per no compartir dia amb un doctor de l’Església, s’elegí el dia del seu natalici. Curiosament, o no, als Estats Units d’Amèrica, on Juníper Serra desplegà la seva missió evangèlica, celebren el seu sant el primer dia del mes de juliol, el dia de 1769 que va arribar a San Diego per fundar la primera missió a Califòrnia.

    Les comunitats indígenes californianes (Chumash, Tongva, Ohlone o Kumeyaay) consideren ofensiva la santificació de fra Ginebró a qui acusen de participar activament en la seva destrucció (o genocidi) cultural, dels treballs forçats i els càstigs físics infringits la gent dels seus pobles. L’Església Catòlica, per la seva banda, considera una falsificació històrica considerar fra Ginebró genocida i insisteix que, contràriament, va ser un defensor dels indígenes davant els abusos i la brutalitat dels soldats i els governadors espanyols.

    És ben cert que mai no ho tenim bé… Per cert, no conec ningú que nomi Juníper; ni Ginebró, nom que trob ben agradós. Ja ho sé, no té importància.

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