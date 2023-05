Octavià de Túsculo era fill il·legítim d’Alberic II, príncep i senador de Roma, ciutat on va néixer l’any 937. Quan encara no tenia devuit anys son pare, sense cap mena de preparació en no ser en la vida regalada i dissoluta, el va imposar com a Papa i en morir Agapit II prengué el nom de Joan XII; va ser el tercer papa en canviar-se el nom. Així, el 16 de desembre de 955 passava a ser el 130è papa de l’Església catòlica.

Els seus devuit anys forassenyats i regalats desatengueren tots els deures espirituals i es dedicà a satisfer la seva depredació sexual amb les dones, sobretot, tot convertint les estances papals, el palau del Laterà, en un veritable bordell, segons les fonts més fiables. De fet, se’l coneix també com el Papa Fornicari, la qual cosa pot indicar que els detalls de la seva vida folla que ens han arribat fins ara no ho diuen tot. A més, era extremadament groller i cruel: va cegar el seu confessor i va fer castrar un sotsdiaca per atrevir-se a contradir-lo. També tingué temps de dedicar-se a la corrupció in extenso i a les intrigues polítiques tot demanant ajut al rei alemany Otó I en veure que Berenguer II d’Itàlia volia estendre la seva sobirania sobre territoris de l’Església. A canvi d’aquest ajut, que evità la pèrdua dels territoris amenaçats, Joan XII coronà emperador Otó I iniciant-se així el Sacre Imperi Romà Germànic.

Tanmateix, el seu pontificat és considerat com un dels més roïns, nefastos i repudiables de la història de l’Església. El seu pontificat de 9 anys acabà el 14 de maig de 964, quan en tenia 27. Sobre les causes de la seva mort en corren diverses causes, entre les quals una diu que morí d’un atac d’apoplexia en ple fornici; i una altra que morí de la martellada al cap que li envergà el marit de la dona que, en aquell moment, s’ho feia amb ell.

Exemplar, aquest fornicador. Ves per on, demà farà mil cinquanta-nou anys que morí.