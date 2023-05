acreix com la tempesta

el desig de tornar a ser

bigarniu per enfilar-me

com l’heura fins al cap

del llamp que ara s’afaiçona

i forcar-lo perquè toqui

de ple els paràsits de l’odi

que, delerosos d’esquarterar

la llibertat, frisen també

de cegar la bellesa.