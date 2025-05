FESTA FAMILIAR

Avui el tres fills que encara queden (n’Antoni, na Catalina i en Domingo), els nets (de sang i per aparellament), renets i rebesnets de Jaume Mateu i Palou (Bunyola, 1892-1980) i Catalina Conti i Negre (Bunyola, 1896-1993) ens hem reunit com cada any i des d’en fa molts per celebrar purament i simple que tenim ganes de veure’ns, de compartir conversa, teca i contacte, i per fer presents els que ja no hi són però que continuen fent part de l’existència de tots.

Mediterràniament (el pare de la padrina Catalina, Nicolò Conte Antonaccio (1854-1927) vingué de Castelluccio Inferiore, Itàlia) vivim amb intensitat els lligams familiars i maldam per transmetre aquest valor als que ens sobreviuran. Un caràcter precís que accepta i assumeix totes les formes lliures de ser, de sentir, d’expressar-se i d’estimar, i que sempre té les portes obertes a tot i a tothom, en no ser a la llavor i al fruit de l’odi, de l’abús i de la intransigència.

I que sigui per molts d’anys!