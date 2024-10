FESTA, AVUI? LA PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE

No he celebrat res més, avui, que una peculiar presentació del llibre “Mon cor aflama estels. ApoEligies”, de Jaume Santandreu, editat per “Can Gazà, institut contra l’exclusió social”. Imagín que mentre a Madrid desfilaven armes, alguna cabra i altres membres ufanosos de les forces i cossos de seguretat de l’estat i dels tres exèrcits, tres, a Can Gazà preparàvem tant la presentació com el dinar que l’ha seguit: uns suculents fideus de vermar cuinats per una binissalemera exemplar, Catalina Alorda.

Aquest text de Jaume Santandreu recull una quarantena d’intervencions seves en funerals i actes de comiat de persones que tant per a ell com per a Can Gazà han estat importants; algunes, com diu en el text, l’han transformat. I tanmateix, totes elles fan un clam a la vida, als valors que no admeten ni data de caducitat ni l’obsolescència programada: la generositat, el suport incondicional a la feblesa humana i, sobretot, la lluita incessant per la justícia social.

Avui a Can Gazà s’hi han reunit familiars de les persones que apareixen en el llibre. El proper dijous dia 24, a les 17 hores i a la parròquia de Crist Rei de Manacor es farà la primera presentació pública, però ja se’n parlarà; encara és un prest.