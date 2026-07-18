De fora vingueren que de casa ens tragueren. O de fora vindran que de casa ens trauran. Dites de conquesta que s’han d’actualitzar: de fora venen que la casa ens prenen. De la manera que sigui. Just això, noves formes de conquesta: en lloc de terra cremada, llars comprades. En lloc d’exèrcits, fons d’inversions i immobiliàries. Precisament. Ja no queda terra per fer-la viure, per fer ni tan sols un hort de subsistència. Els mallorquins feim nosa i la maquinària per treure’ns de solc i de l’illa ja s’ha posat en marxa. Mallorquins, fora! A punt de ser, ara, terra definitivament conquerida; o reconquerida.
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