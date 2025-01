És el dia de les zebres, avui. N’hi ha dels centcames? I de les someretes del Bon Jesús? El dels coloms és el primer dia de juliol i no deu ser pels perills de la seva extinció.

També fa 228 anys que va néixer Franz Shubert, indispensable per mantenir a punt sempre sentits i sentiments. I 90 que ho va fer Kenzaburō Ōe, que el 1994 rebé el Nobel de Literatura i que morí fa dos anys.

Sant Joan Bosco, fundador dels salesians, celebra el seu dia.

Tancam el primer mes de l’any, per aquests verals, amb fortes bufades de vent, molta mala mar i plugims que demà poden derivar en tempestes fortes, diuen els meteoròlegs.

En Trump segueix tractant-nos d’idiotes, com els de per aquí que juguen a ser com ell. I com la plaga de feixistes de nou encuny que ho poden fer flamada tot, una expressió que mon pare solia usar i que segons el DCVB significa cremar-se en gran foc, destruir-se, fer-se malbé completament i estar molt irritat o encès de ràbia.

Fa la sensació que no passa res i passa de tot.