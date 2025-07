FAM EN TERRA

No fer res llevat de mirar, escoltar, sentir la pell

i el seu ressò cap endins i pensament enllà.

No fer. Ser penell, en tot cas, o orsa o batall.

Obrir el panorama i sentir, i fer inventari

del que emmagatzema la mirada sense màcules,

l’oïda sense prejudicis i la paraula desobedient.

No dir, no trencar l’harmonia del temps sense adjectius

però sí la cadena dels renous i dels fantasmes

que s’acarnissen amb les ombres i amb les petjades.

Res a fer, només veure que la fam s’ho ha menjat tot:

ja no queda terra per enterrar els seus morts.