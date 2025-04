EXITOSA ACAMPALLENGUA

Cal celebrar l’èxit organitzatiu i de participació de l’Acampallengua que s’ha celebrat a Felanitx ahir i dissabte passat. Enhorabona a Joves de Mallorca per la Llengua per organitzar un esdeveniment transcendental en l’objectiu d’aconseguir poder viure plenament en català tant a l’arxipèlag com en els altres territoris on el català és llengua pròpia.

Els esforços esmerçats han donat bons fruits palesant un cop més i per si qualcú ho dubtava que els joves illencs poden i diuen molt pel que fa al coneixement, difusió i prestigi de la llengua catalana. Malgrat els entorns, àmbits i espais ben pocs favorables a l’exercici dels nostres drets lingüístics com a catalanoparlants en què es mou la joventut de les illes balears i pitiüses, la consciència de pertànyer a la cultura pròpia és ben viva i es vol estendre. I és, precisament, aquest impuls, aquesta força emergent, la que ens ha d’encomanar a tots l’afany a seguir donant tot el que podem per la preeminència de la nostra llengua, que no és altra que la catalana, i per la cultura que conforma.