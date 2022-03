ESTRANYADA

Núvols aterrits pels solcs de la indiferència

com les veus dels morts que mai no callen i que

negligim per no ser objectes catalogables.

El silenci es fa tendresa contra el corrent

que arrasa els sementers i anega els crits de qui

es revolta. El plaer malforjat obligat

a entrar en guerra, la lascívia condemnada

per traïdora i el deler de desitjar

acuitat per pervertit i sediciós.

Aquest no viure matador que ni supura,

que s’ha fet múscul, nervi, òrgan vital i

sistema neuronal de la inanició.