ESSÈNCIA PRODIGIOSA

Deia que el vent no el tocava, que podia atansar-se als penya-segats sense protegir-se els ulls ni sentir a la cara els ganivets que la tramuntanada aixeca. I la pluja també el protegia: si l’emparava tan sols es banyava els peus. Només temia la boira, que no podia escampar amb un buf. S’alimentava de terra. Ho proclamava amb la seva veu fonda, profètica, en deien alguns, que feia creïble qualsevol facècia. Els que admiraven el seu aplom absolut i la seva temprança en tots els ordres de la vida sostenien que aquella veu provenia dels llibres que havia llegit, més de quatre cada dia des que tenia quatre anys i n‘havia de fer noranta-tres, afirmaven els més agosarats. Havia nascut per llegir, només per això, proclamava sempre seguit. Llegint nodria el cos, adquiria tots els nutrients que calia per desafiar les malures i mantenir intactes tots els sentits. I no comprava els llibres: setmanalment li arribaven els 28 que havia de llegir els set dies següents. A ca seva hi havia els més de cent mil llibres llegits ordenats alfabèticament per autor i podia trobar el que cercava al moment. I venturosament havia llegit tant, digué algun cop, que si quedàs cec, podria seguir llegint. Ningú no s’ha demanat com serà la vila sense ell.
