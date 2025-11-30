marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 30 de novembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    ESPERIT

    La lluminària que s’estén a les ciutats i pobles per celebrar Nadal no m’agrada. I no passa res, evidentment. Ja se sap: «Per ploure, venint-hi bé tothom, no plouria mai». A més, consider que el cost (a Palma suposa 1,9 milions d’euros) és excessiu, exagerat i en bona part estalviable. I encara m’agrada menys que l’interès final sigui atraure gent i només perquè gasti. A Palma volen que l’enllumenat actuï de pol d’atracció per al turisme; un element més per a la desestacionalització, mira tu! I sí, també em sembla que contribueix en excés a la contaminació lumínica, per molt que ens assegurin que els punts de llum siguin de baix consum.

    Es veu que el meu esperit nadalenc no és d’aquest món; o que no fa gens de grau. Ja pot ser, ja. Tanmateix, l’esperit que més m’agrada és el de contradicció. I, en segons quins casos, el de cremar. I tot, és clar, per no perdre les esperits.

    DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA
    17.10.2010 | 3.45
    A ELS VERALS DE MARGINÀLIA
    MURAT I SA PADRINA
    31.07.2009 | 12.58
    A NOMS I EMPREMTES
    HOTEL PORQUÍ A MALLORCA
    18.04.2015 | 11.26
    A NOMS I EMPREMTES, NOTES DE LECTURA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.