Edicions Proa, a la seva mítica col·lecció de poesia Ossa Menor, edità el febrer de 2025 el Premi Carles Riba 2024 concedit a “Tan bonica i tirana”, de Blanca Llum Vidal (Barcelona, 1986).
I potser vull resar per coneixe’t -així com els amats s’han tocat dos mil anys amb baralles i llengua i amb les aigües parint- i potser vull resar per entendre que el cos no gravita per l’aire i que és a la terra on es fa la justícia i l’amor i on passen coses com ara fer guerres, proposar un adulteri o fer una mica de pa.
Una obra densa, discursiva i plena en el que els quaranta-dos poemes que la componen poden ser considerats els versos d’un sol poema, dita a distància curta i cantada sense cap acompanyament, només la veu. Blanca Llum Vidal tria i amaneix prou bé les paraules i les imatges, el sentit i en contrasentit, la perplexitat i l’èpica.
Potser el que voldries és no tenir ni idea i ser un home antic sense imatges que escriu com abans i amb el text més eixut i amb l’ortografia més recta i amb la sintaxi més dura i amb el paper més perfecte i amb la lletra més nua.
“Tan bonica i tirana” pot considerar-se una trena d’imatges amb sentiment engendrada en el desig de dir escrivint (escriure senzill i salvatge) que enxarxa el lector de seguida i no el deixa ni en acabar el text, sinó que segueix molt més enllà de la lectura. Trena l’amor i el sexe, la salvatgina dels alens, la pell i la paraula, el bestialisme amb la tendresa, la llengua amb l’orgasme, el dolor amb el desig, el dir del no dir… en un intent, potser, de desenterrar un silenci malalt que només es pot profanar.
O corona’m de llibres que paren el cor i sacrifiquen els somnis en rituals plens de sang, de plomes d’ocell i de silenci de planta o de llengua de foc
Una trena altament lírica per molt que la lírica, tan preciosa i cruel, acaba que cansa i que demana un arrest transitori. No és el cas de “Tan bonica i tirana” perquè trena (o escriu) només amb la carn i amb distància. En definitiva, O potser el que vull és només que no hi siguis per fer del dolor una ocasió diferent, una nova elegància, un camí extravagant per conèixer i una altra manera d’escriure.
Definitivament, el principi de tot, per molt que prohibeixin i diguin, va ser l’amor.
