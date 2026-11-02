ESCAPANT DEL SOMNI

Encara no eren les tres de la matinada quan una rampellada de mal de ventre l’ha despert i l’ha fet córrer a l’excusat. Allí ha recordat el somni que acabava de tenir amb tot de detalls:
Al candidat que ha d’encapçalar la candidatura al Congreso de los Diputados del partit que vota invariablement des que té edat per fer-ho com si es tractàs d’un manament i del que n’és un bon amic, en l’equador del seu parlament en el primer míting de la precampanya, els estrategs del partit li fan simular una indisposició greu per tal de fer créixer la intenció de vot. En el moment indicat, ha emmudit, ha tastanejat uns instants i s’ha deixat caure lentament. Tot d’una han pujat al cadafal uns quants membres de l’organització, al corrent de la teatralitat, l’han agafat en pes i corrents l’han entrat al cotxe que l’esperava. Amb ell hi ha pujat la cap de campanya -la seva darrera parella- que ha renyat fort el candidat per no haver estat suficientment creïble.
Seguint els plans, l’executiva del partit s’ha reunit d’urgència en un bar que ja fa més de quinze anys que tancaren per reconvertir-lo en un gabinet psicopedagògic. Allà han seguit renyant el candidat per no ser acceptablement convincent en la seva interpretació i, entre ells, els seus vells amics que diàriament es reunien en aquest bar per berenar-hi i parlar, sobretot, de política. Tots lamentaven que per culpa del candidat -molt amic seu- es destaparia l’enganyifa i tots beurien oli. De la reunió n’havia de sortir el substitut del candidat que no va ser altre que el propietari del bar, un vuitantí exaltat, sempre disposat a tallar caps a la manera de la Revolució Francesa, de la que n’era un expert. Abans d’adreçar-se als companys i agrair-los la confiança que li feien, li ha passat a ell tretze baguets tretes del forn dins un cotxet d’infant -amb un moix vigilant a la capota- amb el prec que les dugués sense falta a la seu d’una conselleria, que estava a quatre passes.
Abans d’allitar-se de bell nou i amb el ventre encara dolorit -creu amb certesa que haurà de tornar a córrer a l’excusat en breu- ha escrit el somni a corre-cuita en una de les pàgines de respecte finals de l’assaig que està llegint.
Seguint el despertador, un missatge al mòbil li diu que el seu amic candidat mal actor està ingressat per un ictus.
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