ESCALBRUIXANT

Hi ha vegades que quan retrobes publicacions que comencen a tenir molts d’anys -però no tants com per ignorar-les o negligir-les- es fa difícil amortir la mena d’inici de calfred que et provoca. I més aquelles que varen tenir una vida breu, però intensa, en la que la poesia en va ser el motiu central o destacat. I aquesta casta d’esgarrifança prové tant del retrobament d’autors que apreues, com dels engegadors d’aquelles aventures editorials carregades de risc, de convicció, de força, de raó i de bones intencions, i que sucumbiren malauradament per manca de múscul financer. Els diners i les lletres no s’han avingut mai; o ben poques vegades.

Talment m’ha passat en retrobar-me amb el número 3 de la revista literària “Excalbruix” que del 1987 al 1993 edità quatre números, si la memòria no m’enganya. Va ser una iniciativa en la que hi participaren en Josep i en Joan Lladó, en Jaume Rosselló, en Llorenç Vich, en Lluís Alzamora i en Francesc Ivars, entre d’altres. Una empresa que en cap cas s’ha de considerar fallida, ans al contrari: contribuí prou a difondre bones lletres i grans poemes.

En Jaume Santandreu, en el seu bloc, avui, reprodueix un poema que es va incloure al número 3 d’aquesta revista i que, malgrat els 36 anys que té, sembla escrit just ara.

http://jsantandreuisureda.blogspot.com/2025/02/la-profecia-sacompleix.html