ERRADIQUEM LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

El 25 de novembre de 1960 les germanes Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal, tres activistes polítiques, varen ser assassinades per la policia secreta del dictador dominicà Rafael Trujillo quan anaven a visitar els seus tres marits empresonats a Puerto Plata. L’Assemblea General de les Nacions Unides celebrada el 17 de desembre de 1999, en record d’aquests tres assassinats, decidí decretar el 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
Només una dada -oferta per l’ONU- de les moltes que es poden oferir per donar sentit a aquest dia de conscienciació: l’any passat unes 50.000 dones varen ser assassinades pels seus companys o algun membre de la seva família. Això és, 137 dones cada dia; una cada deu minuts. Fins ara mateix, a l’Estat, 38 dones han estat assassinades pels seus marits o companys de vida. I enguany, a Mallorca, en el que va d’any, comptabilitzam una dona assassinada.
Més que la contundència d’aquestes dades, hi ha una raó encara més poderosa per atendre amb intensitat aquest dia i treballar afanyosament perquè s’erradiqui aquesta xacra: la percepció que tenen els joves de les polítiques d’igualtat d’una banda, en un percentatge important i gens desdenyable partidari de mantenir el poder del mascle; i de l’altra i en paral·lel, l’ascens ennuegador del feixisme que no vol que res no canviï, que menysprea i combat qualsevol iniciativa igualitària.
En aquest sentit, convé recordar que no fa tant, només vuitanta-un anys, l’article 428 del Codi penal franquista despenalitzava de facto l’uxoricidi -mort donada a una dona pel seu marit- per causa d’honor. Literalment i en la seva llengua diu: “El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les produjere lesiones de otra clase, quedará, exento de pena”.
Tots, sobretot les famílies, hem de fer un esforç enorme per evitar que es propaguin amb la força que ho fan aquestes veus que ho neguen tot, la dignitat de les persones en primer lloc.
