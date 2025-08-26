ENTRE MAGOGS

Deia na Bandolera, la vella sàvia que no estimava cap home –un estol de moixos la vigilaven nit i dia-, que les persones som tan beneites que volem adquirir coneixement amb sedassos i paners quan l’eima és líquida, com la saba o la lletrada.
M’ho deia mon pare, que ho deia la sàvia. Ara, cap dels dos ja no em parlen si no els crid quan em venç la pesantor de l’enyor. No la vaig conèixer, a na Bandolera, però des que raon em vigila la somada.
Diuen les fonts que era alta i grossa, però molt polida i agradosa, na Bandolera; res a veure amb cap madò Marranxa. Vivia sola, “amb dos o tres magogs”, deia mostrant ses dents saníssimes. Ningú no sabia a què es referia fins que un vicari nou, devot de l’Alcover-Moll, ho va fer a saber en confessió a una parroquiana que ho escampà senyant-se tres vegades cada vegada que ho deia. Això diuen.
Llostrejant pens amb na Bandolera i en què diria si em veiés així de desconcentrat. Probablement que ens cal trobar la traca que persegueixen els somnis. I que per enderrocar no sempre és imprescindible l’ús de la pólvora; a voltes és suficient un bon pic i una maça revenguda en mans d’una voluntat ferrenya. Paraula de na Bandolera.
