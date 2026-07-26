Carles Rebassa guanyà el Premi Sant Jordi d’enguany amb “Prometeu de mil maneres”, que el març passat editaren Univers i Òmnium Cultural.
La novel·la segueix en Prometeu, un jove que viu entre el poder i l’amor, que arriba a Palma “perquè està cansat del futur” i aquí hi trobarà la passió i la tragèdia encarnades en el seu amant, el jove Carles.
En el bar on hi acabarà fent de cambrer per recomanació de son pare, hi descobrirà -o redescobrirà- Palma, esdevinguda un personatge més del relat. Del tasser estant s’acararà amb tota mena de caràcters, des dels més falsament encimbellats (com la senyora Kiss, que “mirava els cambrers com el caprici mira les víctimes”, filla d’un potentat nascut del no res) als més servils amb tota mena de poder, com els seus companys de feina. O com un marrec que “juga a ser un noi de carrer quan en realitat encara no ha sortit de l’ou”.
Prometeu, de manera fortuïta, en arribar a Palma es trobarà amb el jove Carles a qui adorarà des de la primera trobada. Una passió que l’amant (el fill de la Senyora Kiss, la seva patrona) alimentarà tant com menystindrà i que, a la fi, deixarà Prometeu en “Aquest morir i reviure en una explosió que no se sent”. I per això creurà que viu una “fe idiota” en “continuar parlant com si tu fosses de la meva llum i jo fos de la teva tempesta”. En dir d’un personatge, pertany “al fàstic d’un altre, tu tens l’ànima llogada a un altre”.
La novel·la també repassa Palma, “Aquesta ciutat de mal on s’usa el suïcidi col·lectiu”. Una ciutat que “no sap reconstruir-se, rehabilitar-se, sobreviure a la pròpia mortor”. I encara més: “Caminar per Palma és un exercici de risc, tot sovint. Tu passeges amb les teves coses mentre fas les anàlisis tèrboles del món, i qualsevol turista et mira amb cara de desaprovació o un conegut t’omple la cara de petons i et demana “Com estàs?, què fas?, a què et dediques?”, quin pànic”.
Una novel·la valenta, per dir-ho així, sense contemplacions, que passa comptes amb tot i tothom de manera brillant. Una novel·la guitzera amb els poderosos infatuats i d’altres personatges amb noms i llinatges que volen ser sense ser res; que reparteix estopa arreu perquè amb prou claror emergeixi la hipocresia, l’abús de tota mena, la incúria i el colonialisme que ens envolta.
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