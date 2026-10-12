marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 12 d'octubre de 2026
    DIETARI
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    ENTRANT EN EL BOSC

    Entrant en el bosc pensà que era fer-se ell mateix endins i sentí vivament que volia ser esquirol, o pi negre o avet que, morint de vells, infonen vida. O un còdol, que de la quietud en fa memòria; o un peix d’aigua dolça es espai protegit que no ha de témer cap ham. O un dels verds que senten el temps i l’encarnen; o la força imperceptible que, com un joc, feia onejar delicadament el mirall de l’estany que admirava. O la molsa, la bona samaritana que preserva del fred les roques, les notàries de la història, cap d’igual, que negligim amb una irresponsabilitat criminal. I seient-se en la terra molla volgué deixar de pertànyer a l’espècie humana, sense deixar de ser ell, i esdevenir tan sols delit.

     

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