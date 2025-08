ENTORCILLAMENTS

S’entorcilla el mirar com el fum

dels indicis que no presagien

bonances per molt que reputats

xamans i altres endevinadors

s’afanyin a obrir el pas a grenyals

taumaturgs en l’art d’obrar prodigis.

S’entorcilla la pensa quan venç

la calabruixada i la ventada

que desterra el camp i les anyades.

S’entorcillen les mans en resposta

al fred que penetra com l’agulla.

S’entorcilla la parla en llegir

que les lectures es desllegeixen

o en sentir els remucs que han desnonat

les salutacions d’habitud

i els brams dels que espanten els coratges

que encara baven i van de grapes.

S’entorcillen els caps de fibló

que ressegueixen els encontorns

de les illes sense tocar terra,

com si fossin entenimentats

fenòmens que es planyen de la nostra

fràgil i encarcarada feblesa