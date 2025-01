ENIGME EN RUTA

Dins un llibre de caminades per l’illa hi troba una nota escrita a l’atropellada:

“pots pagar molt per matar, amor / prò de franc és la mort, meua amor”. Poeta paixtu. Començament s. XX. Cercar”

La lletra és seva, sí, però no sap què hi fa dins un llibre d’excursions que consultà per demanda d’un nebot que fa Trail Run. Infructuosament intenta refer les vegades que ha acudit al llibre des que l’adquirí el novembre de 1982; en quines condicions ho va fer per mirar d’escatir l’origen i la redacció de la nota.

Quants d’anys té? I de quin vol en volgué prendre nota acuitada? Del que està segur és que mai no ha cercat res de cap poeta paixtu de començament del segle XX, com pot deduir-se de l’escrit. Dubta i tot que els dos versos siguin de cap poeta d’aquesta llengua. Seus no ho són, categòricament: les cometes són determinants. I per què volgué fixar aquests dos versos i deixar-los dins un llibre de rutes a peus? I per què “prò”?