Encara hi és, es diu en veu baixa perquè no el senti ningú i no el comprometi, per oferir la boca fresca a un glop de vi blanc o una nafra a un dit indiscret; o la mà esquerra per qui no filtra la ràbia o la dreta per espantar mosques. Encara hi és per seguir desbarrant ell endins i no a la recerca proustiana del temps, sinó empaitant una punta original a tot el que mira i escolta i no troba el que l’inquieta per llançar-ho a la perennitat encara que sigui cosa del passat, una antigalla que s’ha retut a l’obsolescència programada. Encara hi és, pot afirmar, per seguir escrivint sense importar-hi, sense cap deix de música ni claror en allò que escriu, sense parar esment a la traçabilitat dels signes que fa en substitució de les lletres, simplement per distreure la pesantor de la pensa, l’ofegament de les idees, la clandestinitat de les paraules. Encara hi és, també, per callar, que és tant com dir amplificadament, per fer del silenci una pedra de Rosetta, o convertir-se en façana bruta, en una brotxada brètola que més que atenció reclama neteja amb la llengua.