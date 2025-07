EN XESC MOLL

Massa vegades l’existència i els seus cops d’efecte -o d’afecte- et fan posar els ulls del teu mac vital en terra. Cada partida de qui t’ha volgut i t’ha fet bé, de qui consideres el més semblant a una perllonga de la teva voluntat de ser qui ets en la terra que t’arrela i t’envola o a un puntal de l’enteixinat del teu sostre que vol defugir el vidre, esdevé una puntada de peu al ventre buit de l’equilibri. Sí, és la vida feta llei, diuen.

Ahir es va morir en Francesc -Xesc- Moll i Marquès i m’ha sabut -i em sap- molt de greu. Vaig treballar a l’Editorial Moll -que fundà Francesc de B. Moll- dotze anys i mig (entre el desembre de 1976 al juny de 1989), temps durant el qual ell en va ser el gerent.

La relació eminentment laboral no impedí el tracte més personal i va ser per aquesta via que vaig descobrir una persona generosa i un activista total i incansable per fer prevaler la nostra història i cultura, la nostra llengua i el nostre territori finit. El lema que son pare, Francesc de B. Moll, elegí per a l’editorial és el vers d’Ovidi que diu: “Dura tamem molli saxa cavantur acqua”, una consigna que feren seva els “Moll” i que també hauríem d’assumir els qui estimam aquesta terra i els qui ens han fet tota la llum que han pogut.