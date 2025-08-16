marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 16 d'agost de 2025
    DIAVERS
    0 comentaris

    EN VOL I EN VELA

    Els fets que vivim amb la voluntat
    que tinguin pes han de ser ben tractats
    per la memòria, han de trobar
    espai orejat en el vademècum
    vital perquè ni l’òxid de l’oblit
    ni els àcars i els corcs de la descurança
    els corrompin. Ens en calen penyores,
    d’aquestes picades, recordatoris
    que encenguin llumins quan totes les fosques
    s’imposin. Diuen que Joan Miró
    recollia tota mena d’objectes
    i andròmines perquè li obrissin vies
    làcties a les constel·lacions.
    I Pablo Neruda, arreplegadís
    de mena, omplí Isla Negra de rampoines
    aparents. En feia collita i les
    reconvertia en versos. I després
    deia els poemes amb la seva veu
    de càrrega o de tir, perquè semblava
    que la veu de Neruda arrossegava
    quelcom pesat. Una veu tota múscul
    que estirava un carruatge estibat
    d’aire alliberat, de confessions
    de vida, de versos en vol i en vela..

     

