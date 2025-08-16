Els fets que vivim amb la voluntat
que tinguin pes han de ser ben tractats
per la memòria, han de trobar
espai orejat en el vademècum
vital perquè ni l’òxid de l’oblit
ni els àcars i els corcs de la descurança
els corrompin. Ens en calen penyores,
d’aquestes picades, recordatoris
que encenguin llumins quan totes les fosques
s’imposin. Diuen que Joan Miró
recollia tota mena d’objectes
i andròmines perquè li obrissin vies
làcties a les constel·lacions.
I Pablo Neruda, arreplegadís
de mena, omplí Isla Negra de rampoines
aparents. En feia collita i les
reconvertia en versos. I després
deia els poemes amb la seva veu
de càrrega o de tir, perquè semblava
que la veu de Neruda arrossegava
quelcom pesat. Una veu tota múscul
que estirava un carruatge estibat
d’aire alliberat, de confessions
de vida, de versos en vol i en vela..
