marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 22 d'octubre de 2026
    DIETARI
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    EN PANXO

    Quan qui estimes mor, quelcom teu s’endú. Mai no sabràs què, però sí en sents el buit imprecís que deixa i que no para enlloc. En Panxo, un ca orgullosament bord, ahir digué prou i partí. Era empegueïdor i temorós (sabia què era l’abandonament gairebé just després de néixer) i damunt això en va bastir la seva extrema afectuositat. I lleial, de bon past caner. Donà els disgusts estrictament necessaris per ser corregit o guarit i acceptà resignadament i franciscana totes les pesadures dels menuts que tengué la sort i els inconvenients de conèixer. Érem molt amics, ens enteníem i ens agradàvem. Delia per la música barroca i puc assegurar que de les altres en passava canerament. Exceptuant els primers anys que passà en un refugi després del seu abandonament, ha viscut com un senyor ca bonifaci. Clar que tenia caràcter però li feia peresa mostrar-lo per no haver-se’n d’empenedir. Estic segur que mai no volgué ser jo, però jo sí que moltes de vegades hagués volgut ser ell. S’endú molt i mai no sabrem què. Fes de veure na Xima, Panxo.

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