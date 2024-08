EN L’ADEU SILENCIÓS DE SEBASTIÀ MESQUIDA

Ben dematí m’assabent de la mort de Sebastià Mesquida, un savi modest que mai no es cansà d’analitzar, d’interrogar i d’interrogar-se, de debanar les troques que més concerneixen l’ésser humà i de proposar sortides a tots els atzucacs a què ens porta l’existència.

Vaig tenir el privilegi de treballar amb ell, l’any 2021, la seva darrera obra publicada, si no vaig errat: “Entre nosaltres”, text que edità Lleonard Muntaner l’any següent, el desembre de 2022. En unes condicions de salut molt precàries i completament cec treballà incansablement els textos, que costava donar-los per finits perquè a cada repassada hi veia noves vetes de reflexió.

Perdem un referent i un gran testimoni, sobretot.

Sebastià Mesquida i Sureda (Artà, 1933). Era llicenciat en teologia i escriptor. L’estiu de 1956, en haver fet el servei militar, entra de comptable en un hotel de Cala Ratjada. El 1959, quan tenia 26 anys, entrà en el Seminari Diocesà de Mallorca, en concret al seu col·legi La Sapiència, fundat el 1629 per Bartomeu Llull. Uns anys més tard, aniria becat a la Universitat Pontifícia de Comillas, on es llicencià en Teologia. Com a capellà, exercí un temps a l’Institut Ramon Llull, a la parròquia de Sant Sebastià, de Palma, i després a la de Verge de Montserrat quan ja havia començat a fer classes al Seminari, fins que decidí de treballar com qualsevol altre ciutadà i fer-ho al carrer perquè “tenia un ver sentit”. Així, entrà d’escombrador a l’Ajuntament de Palma, i hi exercí durant tretze anys, fins que una afecció ocular l’obligà a jubilar-se. Compaginant aquesta feina, durant 30 anys va ser professor del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, fent-se càrrec de l’assignatura de Teologia Fonamental.

És autor, entre d’altres, de la biografia Ramon Llull, valor intemporal (1963, Premi Ciutat de Palma 1962); El pou (1978, Premi Ciutat de Manacor 1977); l’assaig Els protagonistes (1981, Premi Ciutat de Palma 1976); El sagrament universal (1994); La pluja (1996, finalista del Premi Prudenci Bertrana 1980); El Déu possible (2006, Lleonard Muntaner, Editor), En nom de Déu? En nom de l’home? (2014, Lleonard Muntaner, Editor) i Entre nosaltres (2022, Lleonard Muntaner, Editor). A més d’aquests textos, col·laborà al diari Ultima Hora amb la secció «Imatges» i, abans, al diari Baleares amb la secció «Gazeta d’un femeter».