EN EL DIA MUNDIAL DE LES CURES PAL·LIATIVES

Cada segon dissabte del mes d’octubre se celebra el “Dia mundial de les cures pal·liatives” amb la intenció de donar suport a aquesta mena d’esments arreu del món i amb la finalitat d’augmentar la conscienciació i la comprensió de les necessitats de les persones que viuen amb una malaltia que els limita la vida i de les seves famílies.

Les cures pal·liatives ofereixen una atenció de qualitat que permet una vida i una mort dignes, i proporcionen als pacients i a les seves famílies el suport físic, social, emocional i espiritual necessari perquè els darrers dies de vida puguin transcórrer de la millor manera possible, sigui a casa o en un centre sanitari.

A l’Hospital Joan March, però, els voluntaris que ofereixen acompanyament a pacients i familiars que s’enfronten a una fase avançada de la seva malaltia i al final de la vida s’han avançat un dia i avui dematí han preparat una trobada de pacients a la planta noble amb concert de piano. La música, en la majoria de casos, esdevé un dels millors i més eficaços acompanyaments en aquests instants tan decisius. Per tant, és un encert incorporar la música com a part de la teràpia. I el piano i la seva altíssima capacitat de fer-se ànim endins ha arribat per tot el complex hospitalari per aplacar neguits i angoixes.